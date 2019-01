Emmanuel Macron, président de la République, avec 600 maires lors du lancement du grand débat national, le 15 janvier 2019 à Grand Bourgtheroulde (Eure) — Blondet Eliot-POOL/SIPA

Les titres du flash :

- On parlera du grand débat national. C’est demain que sont nommés les « garants » par l’Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement, selon le ministre Sébastien Lecornu. Le Sénat a choisi Pascal Perrineau, politologue et professeur à Science Po Paris.

- Et d’Alexandre Benalla, ancien conseiller à l’Elysée, placé en garde à vue aujourd’hui dans l’enquête sur ses passeports diplomatiques.

- Il y a aussi Renault, qui doit annoncer ses résultats pour 2018, année qui a vu la chute de Carlos Ghosn, le PDG, incarcéré au Japon pour des malversations présumées. PDG qui vient d’être lâché par l’Etat.

- Bernard Tapie. Le tribunal de commerce de Paris doit dire demain s’il approuve le nouveau plan de sauvegarde de ces sociétés.

- Matthieu Bonhomme, auteur de BD, vient à 20 Minutes. Vers 11h, cet auteur dessinera en direct sur notre page Facebook et répondra aux questions des internautes.

