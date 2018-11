AUDIO. «Minute Papillon!»: Qui a gagné un million? 834 personnes évacuées à Marseille et Grand Paris

Illustration d'une personne devant des billets de banque — geralt/pixabay

Les titres du flash :

- 834 personnes évacuées de leur logement à Marseille, selon la mairie. Des perquisitions sont en cours aujourd’hui chez les experts qui ont visité les immeubles effondrés le 5 novembre.

- Une hausse de taxes de 140 millions d’euros approuvée par les députés pour financer le métro du Grand Paris. Les touristes et les entreprises d’Ile-de-France paieront, rapporte Le Monde.

- La Française des Jeux recherche activement un gagnant millionnaire, mais qui ne s’est pas manifesté. Après ce samedi minuit, il sera trop tard.

- Voile : Alex Thomson a franchi la ligne d’arrivée de la Route du Rhum. Un exploit alors qu’il a percuté une falaise au nord de la Guadeloupe alors qu’il dormait.

- Ligue des Nations : France et Pays-Bas. Les Bleus champions du monde ont besoin d’un point pour se qualifier pour le tournoi final de cette compétition.

Pour accéder aux précédents flashs de « Minute Papillon ! » sur mobile, c’est par ici :

- Dans l’onglet « 20 Minutes Podcast » sur la page d’entrée de notre site.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com