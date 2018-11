AUDIO. «Minute Papillon!»: «Gilets jaunes», Madrid contre l’homéopathie et découverte d'une «super-terre»

Un manifestant membre des «Gilets Jaunes» en train de manifester contre la hausse du prix des carburants le 9 novembre à Albert (Nord). — AFP

Les titres du flash :

- Demain, mouvement des « gilets jaunes ». Une question posée par 20 Minutes avant les blocages annnoncés : Peut-on être écologiste et «gilet jaune»?

- Brexit. Sale journée hier pour la Première ministre britannique Theresa May, qui agite la menace d’un retour en arrière si elle n’obtient pas de soutien.

- L’Espagne déclare la guerre à l’homéopathie et les « pseudo-thérapies », rapportent Les Echos.

- Etoile b de Barnard. C’est le petit nom d’une « super-terre » découverte à seulement six années-lumière de chez nous.

- « Comment devenir riche ? » est la recherche la plus effectuée sur Google depuis 1998. Qu’est-ce que nos requêtes sur le moteur signifient ? 20 Minutes a posé la question à un économiste spécialiste du «big data », les megadonnées.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com