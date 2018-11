AUDIO. «Minute Papillon!»: Beaujolais nouveau, #CiteCommeGriveaux et Tron

Lancement de l'opération du beaujolais nouveau au Japon, au spa Hakone Yunessun à Hakone, el 15 novembre 2018 — Pierre Emmanuel Deletree//SIPA

Les titres du flash :

- La France devrait bientôt interdire la fessée. Les députés examinent une proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires.

- Jugé pour viols et agressions sexuelles, l’ancien secrétaire d’Etat Georges Tron a été acquitté. Son ancienne adjointe à la mairie de Draveil, Brigitte Gruel, également acquittée.

- David Diop remporte le Goncourt des lycéens avec Frère d’âme, chez Seuil.

- Paris : la maire Anne Hidalgo voudrait piétonniser le centre de la capitale.

- Nous sommes le troisième jeudi de novembre : le beaujolais nouveau est arrivé.

- Le mot-dièse #CiteCommeGriveaux sur Twitter, après la boulette du porte-parole du gouvernement ce matin

