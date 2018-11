AUDIO. «Minute Papillon!»: «L'obsession» du Prince Charles, Theresa May lâchée, la Russie condamnée

Le prince Charles, héritier du trône britannique, le 3 avril 2009 — Rex Features/REX/SIPA

Les titres du flash :

- Quatre ministres et secrétaires d’Etat du gouvernement britannique ont démissionné ce matin. Ils refusent les termes de l’accord trouvé hier sur le Brexit, alors que Theresa May doit mobiliser au même moment le Parlement.

- Emmanuel Macron a assuré hier soir « entendre la colère » de ceux qui veulent manifester samedi contre l’augmentation du prix des carburants. Que faut-il retenir de son interview ? A lire ici.

- La Russie condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg pour les arrestations multiples d’Alexeï Navalny, l’opposant russe.

- Dix jours après l’effondrement de deux immeubles dans le cœur de Marseille, des milliers d’habitants « en colère » ont défilé jusqu’à l’hôtel de ville hier. Le reportage de notre journaliste Adrien Max par ici…

- Le prince Charles, qui a eu 70 ans, est fou… des écureuils roux. Le scoop est signé du prince William auprès de l’hebdo britannique Country Life.

