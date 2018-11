AUDIO. «Minute Papillon!»: Pépite Orelsan-Damso, N'Golo Kanté et cirque Romanès en direct

Collage SIPA 20 Minutes des artistes Damso et Orelsan — Collage SIPA/20 Minutes/fotor

Les titres du flash :

- Brexit : Après un accord trouvé hier entre négociateurs, le gouvernement britannique s’est réuni pour se prononcer sur le dossier. S’il est approuvé, rendez-vous fin novembre pour un sommet de l’Union européenne.

- Sur Twitter, admiration cet après-midi pour N’Golo Kanté : après son transfert au club de Chelsea, le footballeur a refusé le versement d’une partie de ses revenus dans un paradis fiscal, rapporte Mediapart.

- La ville la plus attractive de France pour le travail ? Bordeaux, selon le palmarès 2018 Great place to work publié aujourd’hui.

- Littérature : Thomas B. Reverdy est le lauréat du prix Interallié avec L’hiver du mécontentement (Flammarion).

- Avant la sortie de 11 nouveaux titres pour l’épilogue de « La fête est finie », Orelsan a dévoilé un morceau inédit avec le rappeur Damso, « Rêves bizarres ».

- Direction les répétitions du cirque Romanès en Facebook live. De retour sur Paris pour un nouveau spectacle, le dernier cirque tzigane d’Europe a ouvert ses portes à 20 Minutes…

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com