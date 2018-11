AUDIO. «Minute Papillon!»: Véronique Sanson veut rassurer, Lalou Roucayrol a chaviré et chèque énergie élargi

L'artiste Véronique Sanson, lors des 32e Victoires de la Musique, à Paris le 10 février 2017 — Christophe Ena/AP/SIPA

Les titres :

- « Non, on ne va pas annuler la taxe carbone », a assuré ce matin sur RTL Edouard Philippe. A trois jours de la mobilisation des « gilets jaunes », le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures, dont l’accroissement du chèque énergie à plus de 5 millions de foyers.

- « Non ». Les habitants de Calgary, au Canada, s’opposent à la candidature de leur ville à l’organisation des JO 2026 d’hiver.

- L’être humain marchera sur Mars d’ici 25 ans, estime la Nasa. Cela devrait être aux alentours de 2043, estime l’agence spatiale américaine.

- Lalou Roucayrol ne verra pas la ligne d’arrivée de la Route du Rhum 2018. Le skipper girondin a chaviré, ce matin avec son trimaran. Son équipe annonce qu’il est en sécurité.

- Véronique Sanson, atteinte d’une tumeur à une amygdale, rassure ses fans après l’annulation de onze concerts prévus à partir de la fin du mois.

- Après trois jours de voyage chaotique, le vol Paris-Shangaï d’Air France est enfin arrivé.

Pour accéder aux précédents flashs de « Minute Papillon ! » sur mobile, c’est par ici :

- Dans l’onglet « 20 Minutes Podcast » sur la page d’entrée de notre site.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com