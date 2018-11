AUDIO. «Minute Papillon!»: Nouvel épisode judiciaire Hallyday, gilets jaunes et loupé de la fédé de foot sénégalaise

Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday à l'enterrement à Paris de Johnny Hallyday le 9 décembre 2017 — Francois Mori/AP/SIPA

Les titres du flash :

- Carburant : Edouard Philippe va annoncer des mesures d’aide demain matin sur RTL, avant l’interview d’Emmanuel Macron sur TF1. Des interventions avant la mobilisation des gilets jaune samedi.

- Donald Trump tire à tout va contre Emmanuel Macron et la France sur Twitter.

- Nombreuses sont les réactions après le probable suicide de la policière Maggy Biskupsi. La trentenaire présidait l’association Policiers en colère.

- Laura Smet et David Hallyday ont ordonné le gel de 75 % des royalties sur la production musicale de leur père, versés à Laeticia Hallyday, rapporte BFMTV.

- Le plus grand coffre-fort d’Europe est à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. La Banque de France y a inauguré aujourd’hui un nouveau site ultra-sécurisé, rapporte Le Figaro.

- La fédération sénégalaise de football s’est trompée de mail pour envoyer la convocation à Keita Baldé. Le joueur ne pourra pas participer à un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019.

