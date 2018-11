AUDIO. Comment la médecine s'y prend pour soigner les rescapés du Bataclan?

Le trouble de stress post-traumatique est souvent connu sous l'acronyme PTSD (ou TSPT en français). — xijian / Getty Images

Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, un appel à projets a été lancé par le directeur du CNRS de l'époque sur « tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats ».

L'étude Remember étudie le dysfonctionnement du cerveau chez les rescapés du Bataclan souffrant d'un trouble de stress post-traumatique, et de peurs incontrôlables.

L'essai clinique Mémoire Vive teste lui une stratégie de rééducation de la mémoire afin de soigner le traumatisme, et livre ses premiers résultats.

Certains y sont encore. Au Bataclan, le 13 novembre 2015. Trois ans après les attentats qui ont coûté la vie à 130 personnes, de nombreux rescapés souffrent de trouble de stress post-traumatique (TSPT ou PTSD aux Etats-Unis). Chez eux, le souvenir des événements est gravé bien plus fidèlement que n'importe quel souvenir, et peut resurgir sans crier gare à la faveur d'un bruit, d'une odeur ou d'un détail visuel.

Avec Oihana Gabriel, journaliste santé à 20 Minutes et Hugo Jalinière, du magazine Sciences et Avenir, Sixième Science s'arrête sur l'étude Remember et le protocole de traitement Mémoire Vive, que suivent de nombreux ex-otages du Bataclan, afin de rompre la boucle de peur dans laquelle les attentats les ont enfermés.

