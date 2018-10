AUDIO. «Minute Papillon!»: Mauvaise «blague» d'Halloween, neige et détection du paludisme par des chiens

ALLUMEZ LE SON! « 20 Minutes » vous propose un récap' de l’info dans son flash, tous les jours de la semaine à 12h20 et 18h20…

Détail d'une décoration à l'occasion de la fête Halloween à Covent Garden, à Londres le 30 octobre 2018 — Dinendra Haria/REX/Shutterstock/SIPA

Les titres du flash :

- Météo : Cinq départements du sud-est toujours en vigilance orange. Après l’épisode neigeux cette nuit, 110.000 foyers encore privés d’électricité.

- Mauvaise « blague » : Après avoir diffusé un snap appelant à une « purge » de policiers la nuit d’Halloween, un jeune Grenoblois a été placé en garde à vue et fait l’objet d’une plainte pour provocations à la violence contre les forces de l’ordre.

- Le Pentagone va déployer plus de 5.200 soldats d’ici la fin de la semaine à la frontière mexicaine. Ils s’ajouteront aux 2.100 membres de la Garde nationale déjà déployés. C’est plus que le nombre de soldats américains en Irak et en Syrie, souligne le site BuzzfeedNews.

- Après les cancers ou le coma diabétique, des chiens réussissent à reconnaître le paludisme en reniflant des chaussettes infectées.

- Finis, les acteurs traumatisés par les scènes de sexe. C’est le vœu de la chaîne américaine HBO, qui, selon le magazine Rolling Stone, a décidé d’engager une « coordinatrice d’intimité » sur les tournages de toutes ses séries. Plus d’infos par ici…

