AUDIO. «Minute Papillon!»: La Normandie au top, colis piégés aux Etats-Unis, Maurel et les Insoumis aux européennes

Le Mont-Saint-Michel attire près de 2,5 millions de voyageurs annuels. — C.Triballeau/AFP

- Etats-Unis : Une série d’engins explosifs découverts aujourd’hui, dont un au domicile de Bill et Hillary Clinton en banlieue de New York et un au bureau de l’ancien président Barack Obama à Washington.

- 10 millions d’euros pour Apple, 5 millions pour Samsung. L’autorité italienne de la concurrence a infligé de lourdes amendes dans le cadre de son enquête pour obsolescence programmée.

- L’eurodéputé Emmanuel Maurel et sa formation d’anciens socialistes vont s’allier aux Insoumis aux élections européennes.

- Avec son Mont Saint-Michel, la Grande Armada de Rouen, le 75e anniversaire du Débarquement, la Normandie est dans le top 10 des régions du monde à visiter selon le Lonely Planet.

- Elle s’appelle Java. Une petite orang-outan est née au Jardin des Plantes à Paris.

