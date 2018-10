AUDIO. «Minute Papillon!»: Cavani, entre Paris et Naples, enfants de djihadistes et Lactalis

AUDIO « 20 Minutes » vous propose un récap' de l’info dans son flash, tous les jours de la semaine à 12h20 et 18h20…

Les titres du flash :

- Lactalis dément avoir vendu 8.000 tonnes de lait en poudre potentiellement contaminé. Le géant français répond aujourd’hui aux infos du Canard Enchaîné d’hier.

- 150 enfants de djihadistes français signalés en Syrie. Certains vont être rapatriés en France à partir de demain, rapporte l’AFP.

- SNCF : Une vingtaine de trains, dont une dizaine entre Paris et Orléans, ont été supprimés ce matin à la suite d’une grève. Et un bilan mitigé au lendemain de la vaste opération anti-fraude menée dans six grandes gares parisiennes.

- La Commission européenne a rejeté le budget prévisionnel italien hier, une première. Elle lui demande de réviser sa copie. Que risque l’Italie ? Pas grand-chose sans doute, estime Le Monde.

- Ce soir, il y a du foot, PSG-Naples. Et durant cette partie de Ligue des champions, il y a un homme à suivre : Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen a joué à Naples avant de rejoindre Paris.

