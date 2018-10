AUDIO. «Minute Papillon!»: Annonces de Macron dans l'Aude, mort de Faurisson et le Louvre à Sevran

ALLUMEZ LE SON « 20 Minutes » vous propose un récap' de l’info dans son flash, tous les jours de la semaine à 12h20 et 18h20…

Collage SIPA/20 Minutes/Fotor du président Emmanuel Macron et d'un sauveteur dans l'Aude après les terribles inondations, le 15 octobre 2018 — SIPA/Fotor/20 Minutes

Les titres du flash de 12h20 :

- Une semaine après les inondations meurtrières, Emmanuel Macron est aujourd’hui dans l’Aude. Principale annonce selon franceinfo : un allongement du délai pour déclarer un sinistre, qui va passer de 10 à 30 jours après la parution de l’arrêté de catastrophe naturelle.

- L’enseignant négationniste Robert Faurisson est mort hier à l’âge de 89 ans. Il avait été condamné à plusieurs reprises pour contestation de crime contre l’humanité.

- Avec le virus du Nil dans le sud de la France, l’Etablissement français du sang restreint le don du sang pour les personnes qui ont récemment passé au moins une nuit dans cinq départements touchés, rapporte Le Parisien aujourd’hui.

- Et un candidat de plus de la majorité présidentielle qui vise la Mairie de Paris. Dans un entretien au Journal du dimanche, Cédric Villani député LREM de l’Essonne a annoncé sa candidature. Et il n’est pas le seul sur les rangs…

- Le Louvre dans une galerie commerciale en banlieue. Ça se passe au centre Beau Sevran en Seine-Saint-Denis. Le musée y a installé jusqu’au 24 octobre une exposition et propose visites guidées et ateliers créatifs gratuits. Le reportage de notre journaliste Graziella Le Norcy par ici...​

Pour accéder aux précédents flashs de « Minute Papillon ! » sur votre smartphone, c’est par ici :

- Vous êtes sur iOS

- Vous êtes sur Android

- Dans l’onglet « 20 Minutes Podcast » sur la page d’entrée de notre site.

Crédits sons : Longing - Joakim Ka