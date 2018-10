AUDIO. «Minute Papillon!»: Phénomène BTS, bourde de Didier Guillaume et secret de «Game of Thrones »

Des membres du groupe de K-pop — Capture Pix/Shutterstoc/SIPA

Les titres du flash de 18h20 :

- La dette italienne risque-t-elle précipiter de l’Union européenne ? Non, a répondu cet après-midi Pierre Moscovici, le commissaire européen aux Affaires économiques. Les choix budgétaires de l’Italie inquiètent les marchés.

- Trois jours en poste et une polémique pour le nouveau ministre de l’Agriculture. Sur RTL, Didier Guillaume a déclaré que c’était aux scientifiques de faire la preuve que l’usage de pesticides avait des conséquences sur la santé. Or, « la loi stipule que c’est au producteur de prouver, au moment de la demande de mise sur le marché, que son produit n’a pas d’effet inacceptable (…)», a rappelé à l’AFP le porte-parole de l’ONG Générations futures.

- Près de la moitié des jeunes Français déclare avoir des difficultés financières, rappelle une enquête du Secours populaire publiée aujourd’hui.

- « Game of Thrones » : Derrière la phrase « Winter is coming » se cache un message politique. George R.R. Martin, l’auteur de la saga fantasy a confirmé auprès du New York Times Style Magazine qu’un « certain parallèle » peut être fait avec le réchauffement climatique.

- « BTS » vous connaissez ? On parle d’un groupe de musique de « K-pop » les plus populaires au monde, venu de Corée du Sud. Les sept garçons se produisent ce soir et demain à Paris. Les 40.000 billets des deux concerts se sont écoulés en une poignée de minutes.

