AUDIO. «Minute Papillon!»: Gros salaire, défilé militaire et chats

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android, sur l’application Google Podcasts (pour Android) ou encore sur l’enceinte connectée Alexa.

Au programme ce soir :

- Comme le redoutaient les syndicats avant sa nomination à la tête d'Air France, Benjamin Smith va toucher plus du triple du salaire de son prédécesseur.

- Paul Magnette a refusé la proposition du PS. Diriger la liste socialiste française aux élections européennes ne l'attire pas.

- Privé de défilé ? Pas grave, il ira en France. Donald Trump doit renoncer à sa parade militaire le 10 novembre à Washington.

- Des chats à l’assemblée. C’est le vœu d’Aurore Bergé, porte-parole de La République en marche.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits -Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Cuisine - Nctrnm freearchivemusic.org