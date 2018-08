AUDIO. «Minute Papillon!»: Policier suspendu, Vatican et hommages à la reine de la soul

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Au programme ce midi :

- Mise en examen pour le policier qui a tiré sur un automobiliste à Paris. Le jeune homme de 23 ans est aussi placé sous contrôle judiciaire et a interdiction d’exercer sa fonction.

- « Les victimes doivent savoir que le pape est de leur côté. » C’est ce qu’a annoncé le Vatican dans un communiqué jeudi soir en réponse à des révélations d’abus sexuels perpétrés par des prêtres.

- Pluie d’hommages à la reine de la soul. De nombreuses personnes se sont rendues dans l’église du père d’Aretha Franklin à Detroit. Les personnalités politiques et les artistes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits -Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Cuisine - Nctrnm freearchivemusic.org