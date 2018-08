AUDIO. «Minute Papillon!»: Changement d'heure, genre et Aretha Franklin

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android, sur l’application Google Podcasts (pour Android) ou encore sur l’enceinte connectée Alexa.

Au programme ce soir :

- Le changement d’heure saisonnier vous en avez marre ou vous y tenez ? Vous avez jusqu’à ce soir pour donner votre avis à la commission européenne.

- Le gouvernement allemand vient d’approuver un projet de loi qui permettrait d’inscrire « autre » à la place de « femme » ou « homme » sur ses papiers.

- Aretha Franklin s’est éteinte aujourd’hui à l’âge de 76 ans à Detroit. Hospitalisée depuis lundi, elle se battait contre un cancer du pancréas.

- En Angleterre, les archéologues profitent de la sécheresse. Ces conditions inhabituelles ont révélé des motifs géographiques dans les champs.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits -Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Cuisine - Nctrnm freearchivemusic.org