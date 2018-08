AUDIO. «Minute Papillon!»: Air France, liberté de la presse et Madonna

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Au programme ce midi :

- Air France KLM se réunit en conseil d’administration aujourd’hui pour choisir un nouveau PDG. Ce serait Benjamin Smith, actuel numéro 2 d’Air Canada.

- « Les journalistes ne sont pas l’ennemi ». Les journaux américains publient ce jeudi des éditos sur la liberté de la presse, en réponse à Donald Trump.

- Madonna célèbre ses 60 ans aujourd’hui. C’est la chanteuse qui a vendu le plus de disques au monde, 300 millions de disques en 35 ans.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits -Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Cuisine - Nctrnm freearchivemusic.org