AUDIO. «Minute Papillon!»: Westminster, pont de Gênes et jeune gouverneur

Au programme ce soir :

- L’homme qui a lancé son véhicule contre le Parlement britannique est soupçonné d’actes terroristes. Il y a des blessés, mais aucune vie ne serait en danger.

- L’Espagne va accueillir 60 migrants de « L'Aquarius ». Les 81 autres seront répartis entre la France, le Portugal, l’Allemagne, le Luxembourg et Malte.

- Près de Gênes, en Italie, une portion du viaduc de l’A10 s’est effondrée peu avant midi pendant un violent orage. Le ministre de l’intérieur italien Matteo Salvini parle d’un bilan provisoire d’au moins 30 morts.

- A 14 ans, Ethan Sonneborn voudrait devenir gouverneur de l’état du Vermont, aux Etats-Unis. Il est candidat à la primaire démocrate qui se tient aujourd’hui.

