AUDIO. «Minute Papillon !»: Baisse du chômage, Montluçon et ptérosaure

Au programme ce midi :

- Seulement 9,1 % de la population active française, hors Mayotte, est au chômage. C’est une légère baisse, constatée par le bureau international du travail au 2e trimestre 2018.

- La Corse est prête à accueillir l’Aquarius, rappellent ce matin les élus Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Mais comme pour Sète, il faut l’accord de l’Etat.

- La mairie de Montluçon aurait installé des équipements de police sur deux de ses véhicules municipaux. C’est ce que révèle Europe 1.

- Un exceptionnel fossile de ptérosaure a été découvert aux Etats-Unis. Les fossiles de cet animal sont rares, et celui-ci est en excellent état.

