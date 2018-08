AUDIO. «Minute Papillon!»: Rentrée trop chère, pape en colère et «L’Amour est dans le pré» de retour

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Au programme ce soir :

- Le pape François a adressé aujourd’hui une lettre à la communauté catholique mondiale pour dénoncer les différents scandales de pédophilie qui agitent l’Église ces derniers mois.

- La rentrée approche et elle va coûter cher aux étudiants. D’après une étude annuelle de l’Unef, ils devront débourser 1,3 % de plus qu’en 2017.

- François Hollande ne sera pas à La Rochelle pour l’université d’été du PS à la fin du mois d’août.

- Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu pour cinq ans à la tête du Mali.

- « L’Amour est dans le pré » revient ce soir. C’est l’heure de la treizième saison.

