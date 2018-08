AUDIO. «Minute Papillon!»: Donald Trump, faux remèdes et voie lactée

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio. « Minute Papillon ! », c'est deux minutes à écouter

Au programme ce soir :

- L’Italie et Malte ont officiellement refusé d’accueillir l’Aquarius. En France, la ville de Sète s’est portée volontaire à condition que les autorités françaises le lui permettent.

- Encore aujourd’hui il faut le répéter : l’homosexualité n’est pas une maladie. Et pourtant un médecin généraliste propose sur son site divers remèdes homéopathiques pour la « soigner »..

- Donald Trump réagit aux enregistrements de son ex-conseillère, Omarosa Manigault Newman. Il nie avoir regretté qu’elle soit renvoyée et la traite de « folle-dingue » et de « loser ».

- En France, le meilleur endroit pour observer le ciel, c’est le parc des Cévennes. Il vient de recevoir le label Réserve internationale de ciel étoilé.

