AUDIO. «Minute Papillon!»: Asia Argento, détente en Corée et tract sexiste

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android, sur l’application Google Podcasts (pour Android) ou encore sur l’enceinte connectée Alexa.

Au programme ce midi :

- Le prix des paquets de cigarettes augmente légèrement aujourd’hui avec un paquet moyen autour de 7,90 euros.

- Asia Argento, figure du mouvement #MeToo, est accusée par le New York Times, d’avoir versé 380.000 dollars à Jimmy Bennett, 17 ans au moment supposé de l’agression sexuelle.

- Soixante-huit ans après la séparation, des Sud-coréens sont passés au nord pour revoir une fille, une grand-mère, un gendre, des cousins… Un nouveau signe de la détente entre les deux entités de la péninsule coréenne.

- Quasiment un an jour pour jour après les attentats perpétrés à Barcelone et à Cambrils les 17 et 18 août, un homme a été abattu ce matin dans un commissariat de Catalogne, à Cornellà de Llobregat, dans le nord-est de l’Espagne.

- Signé « Diabolik Pluto », un tract sexiste distribué samedi lors de la rencontre de foot Lazio-Naples, demandait aux femmes de ne pas occuper les dix premiers rangs de la tribune nord du Stade Olympique.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits -Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Cuisine - Nctrnm freearchivemusic.org