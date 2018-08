AUDIO. «Minute Papillon!»: Pesticides, sauvetage en Méditerranée et Olympique de Marseille

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android, sur l’application Google Podcasts (pour Android) ou encore sur l’enceinte connectée Alexa.

Au programme ce midi :

- Nicolas Hulot déclare la guerre aux pesticides. A commencer par le glyphosate, au cœur d’un procès qui s’est achevé vendredi aux Etats-Unis par la condamnation de Monsanto. Le ministre de la Transition écologique veut toujours faire interdire ce pesticide d’ici 2021.

- L’Aquarius, le navire de SOS Méditerranée, a sauvé 141 personnes en mer vendredi. Depuis, il attend qu’un gouvernement l’autorise à débarquer.

- Ce week-end la Ligue 1 a repris et c’est l’OM qui mène avec 4 à 0 face à Toulouse.

- Si vous êtes dans le Var, attention. Le département est encore en vigilance « orages » ce midi. Rafales de vent, grêle et fortes pluies pourraient bien être au menu.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits -Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Cuisine - Nctrnm freearchivemusic.org