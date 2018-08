AUDIO. «Rave Rêves»: «J'ai fait une free party de 48 heures»

SERIE AUDIO 4/5 Embarquez vos oreilles pour une nouvelle série audio consacrée à la rave et aux free parties...

Bienvenue dans « Rave rêves », la nouvelle série sonore de 20 Minutes. Nos journalistes Anne Demoulin et Thomas Weill sont partis sur les traces des raves et des freeparties en se demandant : la teuf fait-elle toujours rêver ?

Pour ce quatrième épisode, Thomas et Anne nous racontent leur free party dans le sud-ouest de la France, à la mi-juillet. Galères pour trouver un champ dont le propriétaire est compréhensif, cache-cache avec les forces de l’ordre, mur d’enceintes monté à la lumière des lampes frontales et « espace kids »… La suite dans le lecteur audio ci-dessus, et à retrouver sur les plateformes de podcasts.

Crédit musique : Machine Party by Savvier from Fugue/Icons8.com

> Retrouvez par ici tous les podcasts de 20 Minutes, dont les séries audio «Parole Paroles» et «L'été de 20 Minutes»