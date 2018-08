AUDIO. «Rave Rêves»: Rave et free party, quelles différences ?

Bienvenue dans « Rave rêves », la nouvelle série sonore de 20 Minutes. Nos journalistes Anne Demoulin et Thomas Weill sont partis sur les traces des raves et des freeparties en se demandant : La teuf fait-elle toujours rêver ?

Pour ce deuxième épisode, on parle de la différence entre la rave et la free party. « Au début du mouvement, il n’y avait pas de différences entre les deux types de soirées », souligne Anne Demoulin. Mais la répression des premières fêtes par le pouvoir britannique conduit à l’organisation de soirées illégales, sans autorisation des forces de l’ordre. Et « la free party, ce n’est pas une fête gratuite, mais une fête accessible à tous (…) par une donation en fonction de ses moyens », précise Anne Demoulin. La suite dans le lecteur audio ci-dessus, et sur les plateformes de podcasts.

Crédit musique : Tribute by Marco Lazovic from Fugue

