AUDIO. «Rave Rêves»: Quand les raves et «free parties» éclosent

Bienvenue dans « Rave rêves », la nouvelle série sonore de 20 Minutes. Nos journalistes Anne Demoulin et Thomas Weill sont partis sur les traces des raves et des freeparties en se demandant : La teuf fait-elle toujours rêver ?

Pour ce premier épisode de « Rave Rêves », on parle avec Anne et Thomas de la naissance de ces soirées. Margaret Thatcher, à la tête du gouvernement britannique entre 1979 et 1990, est malgré elle à l’origine de la culture rave : en contraignant les clubs à fermer à deux heures du matin en 1987, la très conservatrice Dame de fer a poussé les clubbeurs britanniques à trouver de nouveaux moyens pour faire la teuf dans les warehouse parties (« fêtes de hangars ») organisées dans les entrepôts et usines abandonnés. La suite dans le lecteur audio ci-dessus, et sur les plateformes de podcasts.

Crédit musique : Tribute by Marco Lazovic from Fugue/Icons.com

