AUDIO. «Les échos de l’histoire»: Jules Dumont d’Urville, le périple pour l’Antarctique

Bienvenue dans « Les échos de l’histoire », la nouvelle série audio de 20 Minutes consacrée à l’histoire. Faits méconnus, petits secrets et grandes découvertes, les journalistes de la rédaction nous racontent le passé. Le périple commence maintenant…

Direction le pôle Sud avec Nicolas Raffin qui nous parle dans ce premier épisode de la découverte de l’Antarctique. Les recherches du continent austral, entre la fin du XVIe et le XIXe siècle, ont été nombreuses et dangereuses. Jules Dumont d’Urville se lance en 1837 avec l’Astrolabe et la Zélée. Il lui faudra trois ans pour découvrir les terres blanches de l’Antarctique, qu’il nommera Terre Adélie.

La suite, à écouter dans le lecteur ci-dessus. Demain, la seconde partie de ce voyage sonore…

Portrait de Jules Dumont d'Urville, explorateur français, qui a découvert les terres de l'antarctique en 1837, nommées ensuite Terre Adélie - ABECASIS/SIPA

