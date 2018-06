AUDIO. «Minute Papillon!»: «Pognon de dingue», Saint-Lazare et champions '98

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

-Le « pognon de dingue » dépensé pour les aides sociales sans succès contre la pauvreté. C’est le terme utilisé par le président de la République. La polémique enfle alors que c’est aujourd’hui qu’Emmanuel Macron trace le cadre de sa politique sociale.

-La circulation des trains en gare de Paris Saint-Lazare va reprendre progressivement. La SNCF dit avoir identifié l’origine de la panne qui a bloqué tout le trafic ce matin.

-En fin d’après midi hier à Paris, un homme a pris en otage deux personnes dans le 10e arrondissement. L’homme a été arrêté, emmené en garde à vue puis transféré dans la nuit dans une unité psychiatrique. Les otages sont sains et saufs.

-Les enceintes intelligentes ont débarqué. Après celles de Google et d’Alibaba, celle d’Amazon arrive aujourd’hui. Ces enceintes connectées intelligentes offrent les mêmes fonctionnalités qu’un smartphone. La différence, c’est la commande vocale.

-Ils étaient 30.000 à célébrer hier soir les champions du monde 1998. Une rencontre de gala contre une sélection d’anciennes gloires du football s’est déroulée à la U Arena à Nanterre. Le résultat : 3 buts à 2.

