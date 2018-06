AUDIO. «Minute Papillon!»: Prise d'otage, voyage gratos et votre torchon nid de bactéries

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Au programme ce soir :

- Des précipitations record sont tombées sur la France cette nuit. A Nort-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, c’est l’équivalent de deux mois de pluie qui est tombé en 24 heures.

- En fin d’après-midi à Paris, un individu retenait en otages deux personnes rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement. La police était sur place. Plus d’infos, en temps réel, sur notre site.

- SNCF : L’intersyndicale a organisé aujourd’hui une « journée de la colère cheminote ». Cette mobilisation intervient à la veille du vote définitif de la réforme ferroviaire.

- Vous avez 18 ans, vous êtes européen, et vous rêvez de faire le tour de l’Europe mais pas d’argent ? La Commission européenne offre à 15.000 jeunes la possibilité de bénéficier de billets de transports gratuits. Le nom du programme ? « Discover EU ». Pour candidater, rdv sur le site européen jusqu’au 26 juin.

- L’instant WTF de cette pré-Coupe du monde. Antoine Griezmann était en conférence de presse ce après-midi. Un journaliste espagnol a utilisé l’option traduction de son smartphone pour poser sa question au micro…

- Votre torchon de cuisine en peut-être la cause de votre intoxication alimentaire. Selon une étude présentée à la Société américaine de microbiologie, des torchons utilisés pendant un mois présentent des colonies de microbes…

