AUDIO. «Minute Papillon!»: Rencontre «historique», Chouchou et Loulou sur Twitter, recettes en alsacien

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

-Sommet Etats-Unis-Corée du Nord à Singapour et premier échange entre Donald Trump et Kim Jong Un. Le dirigeant nord-coréen a réaffirmé son engagement envers une « dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ».

-Intempéries. Aujourd’hui et demain, encore des orages. Dans les Yvelines, les eaux d’un torrent ont provoqué l’affaissement d’un talus supportant les voies du RER B. Un train s’est en partie couché et sept personnes ont été légèrement blessées dans l’accident.

-Carrefour, premier distributeur à recevoir des commandes de denrées alimentaires en France via Google Shopping et Google Assistant. Le géant américain promet que c’est le début d’une longue série.

-Chouchou et Loulou, à revoir sur Twitter. Le producteur Lagardère Studios a annoncé que les 485 épisodes de la série « Un gars, une fille » pourront être revus sur le compte @ugufofficiel.

-Faire vivre les langues en postant des recettes de cuisine. C’est l’idée de la plateforme collaborative « Bisame - Recettes de grammaire ». Vous pouvez y poster vos recettes de cuisine… en alsacien. Le projet a été développé par des chercheurs en linguistique et en informatique de la Sorbonne à Paris, du Loria à Nancy et du LiLPa à Strasbourg.

Crédits sons : Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Daedelus-17-Racecar_Drums/Sappheiros - Sorrow