AUDIO. «Minute Papillon!»: Migrants à la dérive, Pyongyang n'aime pas casquer et pets de moutons

Au programme ce soir :

-Ils ont enfin trouvé un port d’amarrage. Les 629 migrants secourus au large de la Libye par l’ONG française SOS Méditerranée seront accueillis par l’Espagne, a proposé Madrid ce lundi après-midi. La fin d’un bras de fer entre l’Italie et Malte, qui refusaient de leur ouvrir leurs ports, et l’Union européenne.

-Le sommet de Singapour aura bel et bien lieu mardi. La rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un a nécessité une logistique impressionnante. Mais qui paiera la facture ? « Pyongyang est habitué à ce que les autres paient pour tous ses engagements diplomatiques », rappelle en effet un spécialiste de droit et de diplomatie.

-Prélèvement à la source : les Français qui bénéficient d’un crédit d’impôt pour les services à domicile le toucheront plus tôt que prévu. En 2019, le gouvernement prévoit un premier versement de 30 % dès janvier.

-En Nouvelle-Zélande, scientifiques et agricultures luttent contre le réchauffement climatique. Ils ont réussi à élever une race de mouton qui émet moins de méthane, ce puissant effet de gaz à effet de serre contenu dans leurs pets et rots.

