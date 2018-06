AUDIO. «Minute Papillon!»: Fillettes mortes à Lyon, vers une pénurie d'essence ? et du sport en ville, c'est mauvais

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

-Deux fillettes ont été retrouvées mortes dans leur lit par leur mère, dans leur appartement de la caserne de Limonest, près de Lyon. Selon RTL, la femme est soupçonnée d’avoir empoisonné ses enfants. Elle était en instance de séparation avec son mari gendarme, en déplacement dimanche.

- Nordahl Lelandais impliqué dans deux autres disparitions inquiétantes en 2011 et 2016 ? La gendarmerie a lancé ce lundi lancé deux appels à témoins. Nelly Balmain et Eric Foray vivaient à une heure et demie de route de chez l’ex-maître-chiens, déjà mis en examen pour le meurtre de Maëlys et du caporal Arthur Noyer.

-Ce matin, 13 raffineries et dépôts de carburant sont bloqués dans toute la France. Un mouvement de trois jours reconductibles lancé dimanche soir par les agriculteurs. Ils dénoncent les « incohérences » du gouvernement qui a autorisé les importations de produits ne respectant pas les normes européennes.

-Greenpeace a mesuré les concentrations en dioxyde d’azote (NO2), ce gaz très toxique émis majoritairement par le trafic automobile, sur six terrains de foot à Paris, Lyon et Marseille. Et toutes, à l’exception du site lyonnais, dépassent les normes imposées par l’OMS.

