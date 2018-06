AUDIO. «Minute Papillon!»: Trump, trésor et maison à un euro

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c'est deux minutes à écouter

Au programme ce soir :

-Donald Trump, droit dans ses bottes. A quelques jours du G7, le président américain semble prêt à une confrontation avec ses alliés. Les Européens sont notamment remontés contre les nouveaux tarifs douaniers américains.

-Les intempéries continuent : cet après-midi huit départements du nord-ouest de la France ont été placés en vigilance orange. Et cet été, il devrait faire plus chaud que la normale sur une bonne partie de l’Europe, annonce Météo France.

-Dans l’Essonne, un plombier et un couple se disputent à propos d’un trésor. Notre journaliste s’est penché sur la question et nous rappelle que bien rares sont les trésors….

-A Roubaix, un peu plus de 70 candidats se sont proposés d'acquérir une maison à un euro. En échange, les propriétaires devront rénover la maison.

