AUDIO. «Minute Papillon!»: Mars, huîtres et préparation à Clairefontaine

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

-Mars a-t-elle accueilli la vie ? La question reste en suspens après la découverte, par l’agence spatiale américaine, de molécules organiques sur la planète rouge…

-Pourquoi des militaires de l’opération Sentinelle, présents devant le Bataclan le soir du 13 novembre 2015 ont-ils reçu l’ordre de ne pas intervenir ? Une trentaine de victimes ou familles de victimes de l’attentat dépose plainte contre X à Paris pour « non-assistance à personne en péril ».

-Un homme est décédé dans le Cher après les fortes pluies qui ont frappé ce département, ont annoncé les secours en fin de matinée.

-Les huîtres du Bassin d’Arcachon sont de nouveau autorisées à la consommation. Mais pas les moules, précise la préfecture de la Gironde.

-Ce matin, l’équipe de France de foot a quitté Clairefontaine où elle a passé deux semaines en vue du Mondial 2018 en Russie. Les joueurs nous ont raconté la préparation…

Crédits sons : Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Fresh Start Joakim Karud/Audio Library - Sorrow by Sappheiros/soundcloud