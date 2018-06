AUDIO. «Minute Papillon!»: Dépenses de Macron, coupure de courant et Roland-Garros

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

-De nouveaux éléments sur les importantes ristournes accordées à Emmanuel Macron pendant la présidentielle sont dévoilés par Franceinfo. La commission de contrôle des comptes de campagne a affirmé que les comptes d’Emmanuel Macron ne comportaient pas d'« irrégularités ».

-L’info politico-insolite du jour, elle se passe à Mondouzil, village de 230 habitants à quinzaine de kilomètres de Toulouse. C’est là qu’Edouard Philippe a connu une mésaventure. Au moment des discours officiels, plus de courant. La CGT a revendiqué cette coupure.

-A Roland-Garros, le tennis français a bien eu du mal… qu’est-ce qu’on peut imaginer pour que cela change ? 20 Minutes a posé la question à plusieurs experts… ça va faire mal.

-L’info média. Le site Buzzfeed France va fermer et les équipes licenciées, rapporte Le Monde.

