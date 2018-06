AUDIO. «Minute Papillon!»: «Fake news», une étude sur les séries et des abeilles

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Au programme ce midi:

-Les députés planchent sur des textes visant à lutter contre « les manipulations de l’information ». La majorité et les oppositions ne sont pas du tout d’accord: La République en marche est à fond pour légiférer contre ces « fake news ». D’autres, au contraire, estiment qu’une telle loi nuirait à la démocratie.

-Devant l’Assemblée à Paris, ce sont des apiculteurs qui ont manifesté ce matin. Les professionnels dénoncent la disparition de leurs abeilles. Ils demandent notamment l’interdiction de certains pesticides.

-S’avaler les séries à « vitesse grand V », c’est le « binge-watching ». La professeur Marie Grall-Bronnec, l’institut fédératif des addictions comportementales à Nantes, s’occupe d’une étude consacrée à ce phénomène. Le but ? Mieux comprendre la consommation et à déterminer si un visionnage excessif peut causer ou être liés à certains troubles, dont la dépression.

-Elles datent de 551 à 541 millions d’années. Des empreintes d'animaux fossilisées ont été découvertes en Chine. Elles seraient les plus anciennes de la planète, rapporte une étude dans la revue Science Advances.

-Aujourd’hui, nouvelle séquence de grève à la SNCF. Vous pouvez vérifier le trafic sur le site de la compagnie ferroviaire.

