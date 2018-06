AUDIO. «Minute Papillon!»: Strasbourg, bitcoins et lancer de haches

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

-A Strasbourg, une explosion s’est produite dans un silo à grain dans la zone portuaire de la ville. Quatre personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Notre journaliste a rencontré plusieurs témoins.

-SNCF. C’est ce soir que débute une nouvelle séquence de grève. Les syndicats restent unis contre la réforme ferroviaire. Après l’Assemblée nationale mi-avril, un texte modifié a été adopté hier soir au Sénat.

-La « blockchain » sans « bullshit ». 20 Minutes vous propose une mini-série sur les monnaies virtuelles. Aujourd’hui, place au témoignage d’Andrea qui raconte comment il est tombé dans la marmite des crypto-actifs en 2007.

-Stressé ? Tentez pourquoi pas le lancer de haches. Cette activité originale est lancée à Rennes à partir de samedi. Les propriétaires nous ont parlé de leur projet. Leur principale difficulté ? Convaincre un assureur de les suivre dans leur projet…

Crédits sons : Vibe With Me by Joakim Karud / Audio Library-Scarlet Fire (Sting) - Otis McDonald / Audio Library-Again - Density & Time / Audio Library