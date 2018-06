AUDIO. «Minute Papillon!»: Explosion à Strasbourg, orages et les grosses bébêtes de «Jurassic Park»

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Au programme ce midi :

-A Strasbourg, une explosion d’un silo à grains vers 9h30 a fait 4 blessés, a annoncé la préfecture en cours de matinée. Trois victimes sont en urgence absolue, a-t-elle précisé. « Selon les premiers éléments, il s’agirait d’une explosion accidentelle », a ajouté la police.

-Le mauvais temps continue sur l’Hexagone. Des orages sont encore attendus aujourd’hui sur une grande partie du pays. Météo France maintient le Poitou-Charentes en vigilance orange Pluies et inondations. L’Eure reste en alerte Inondations.

-450, c’est le nombre de détenus radicalisés qui sortiront de prison d’ici fin 2019. C’est ce qu’a indiqué aujourd’hui la garde des Sceaux Nicole Belloubet, affirmant sur BFMTV que le gouvernement était « arc-bouté » sur le suivi de ces personnes.

-Ne vous faites pas avoir sur les réseaux sociaux. La rumeur selon laquelle les propriétaires qui occupent leur logement vont devoir payer un nouvel impôt, c’est faux. Notre journaliste revient sur cette intox.

-Quel sentiment provoque la vision de « Jurassic World : Fallen Kingdom » ? L’envie de pousser des petits cris, selon notre journaliste. Elle détaille pour vous cet univers, les grosses bébêtes de cinquième volet de la saga « Jurassic Park ». Un article à retrouver sur notre site.

