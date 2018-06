AUDIO. «Minute Papillon!»: La réforme du rail devant le Sénat, Waze se fait des ennemis, les roux ont leur émoji

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

- La mobilisation contre le projet de réforme du rail, adopté par le Sénat en première lecture cet après-midi, touche les usagers. Mais aussi le tourisme d’affaire : l’Union des métiers de l’industrie et de l’hôtellerie (Umih) constate que le « chiffre d’affaires de l’activité liée aux congrès et séminaire a diminué de 50 % » depuis le début de la grève.

- L’appli Waze ne fait pas que des heureux, indique Le Parisien. Les itinéraires de substitution se retrouvent engorgés aux heures de pointe. En Ile-de-France, certaines villes ont trouvé la parade pour décourager les automobilistes…

- En Angleterre, un couple de Britanniques a eu la surprise d’entendre leur enfant prononcer comme premier mot intelligible…. Alexa, le nom de l’assistant virtuel d’Amazon.

- Youpi, les roux ont leur émoji. C’est la surprise de la mise à jour du code Unicode Emoji, sorti aujourd’hui, nous annonce Numerama. Mais elle comporte bien d’autres surprises.