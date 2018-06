AUDIO. «Minute Papillon!»: Theo refait parler de lui, circulation des conjoints homosexuels et Melania Trump n'est pas morte

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

- Une première victime dans l’épisode orages-inondations exceptionnel qui frappe la France depuis un mois. Un homme a été retrouvé mort noyé dans son véhicule ce matin à Piseux, dans l’Eure. L’accalmie n’est pas pour aujourd’hui : 28 départements sont en vigilance orange.

- Justice : Théo Luhaka, qui avait été grièvement blessé lors d’une interpellation l’an passé en Seine-Saint-Denis, est en garde à vue depuis ce matin avec ses trois frères et un responsable associatif. Une information judiciaire a été ouverte pour escroquerie en bande organisée. Les subventions versées à l’association Aulnay Events ont-elles servi à l’embauche de contrats aidés ou sont-elles tombées dans leur escarcelle ?

-La police aux frontières de Menton épinglée. Un rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté a constaté plusieurs dénis de droit, une mauvaise prise en charge en charge des mineurs, mais aussi l’insalubrité des locaux.

- Les pays de l’Union doivent accorder un droit de séjour au conjoint homosexuel d’un Européen. Une décision de la Cour de justice européenne.

- Melania Trump is alive. Absente des radars depuis près d’un mois après une opération au rein, la Première dame américaine assisté hier à une cérémonie d’hommage à des soldats américains morts au combat. Mais va-t-elle vraiment bien ?