AUDIO. «Minute Papillon!»: La fin de France 4, la fin des Français à Roland-Garros, la fin de l'insomnie

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

-Bye bye France 4, France 3 va booster ses programmes, une plateforme contre les Fake News… La ministre de la Culture Françoise Nyssen a dévoilé ses propositions de réforme de l’audiovisuel public. Des annonces qui inquiètent les syndicats.

-Santé : le reste à charge zéro pour les soins dentaires, c’est pour 2021. Deux syndicats dentaires et l’Assurance-maladie sont parvenus à un accord la semaine passée. Toutefois, les tarifs des « soins conservateurs » (comme se faire soigner une carie) seront revalorisés.

-Grâce à l’appli de méditation Calm, vous pourrez soigner vos problèmes de sommeil en écoutant des extraits du fameux règlement européen sur les données personnelles, entré en vigueur il y a dix jours. Une info de Numerama.

-A Roland-Garros, Caroline Garcia s’est inclinée en huitièmes de finale, battue fissa par l’Allemande Angélique Kerber. Quant à Serena Williams, elle a déclaré forfait à cause d'une blessure au bras.