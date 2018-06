AUDIO. «Minute Papillon!»: Kohler dans le collimateur de la justice, la fin des campements de migrants à Paris et la petite pilule bleue pour les femmes

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

- Le parquet national financier a ouvert une enquête visant Alexis Kholer, le secrétaire général de l’Elysée. Elle fait suite à une plainte d’Anticor pour prise illégale d’intérêts et trafic d’influence notamment.

- Migrants : les deux derniers campements de Paris ont été évacués ce lundi matin, porte de la Villette et le long du canal Saint-Martin. Objectif : offrir aux volontaires un hébergement provisoire et procéder à l’examen de leur situation administrative.

- Le passe Navigo est gratuit pour les Parisiens de plus de 65 ans ou en situation de handicapés. Plus de détails par ici.

- La petite pilule bleue pour les femmes vient de sortir. Mais pour les spécialistes, mieux vaut alléger leur charge mentale pour améliorer leur libido.