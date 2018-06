AUDIO. «Minute Papillon!»: A tchao «Les Guignols»!, le FN est mort et balade au jardin

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

- Le FN est mort, vive le RN ! (Rassemblement national). Les militants frontistes devaient ce vendredi soir rebaptiser leur parti. Le point d’orgue de la refondation de la formation de Marine Le Pen.

- En ce 1er juin, des changements s’opèrent, avec plus ou moins de conséquences sur votre porte-monnaie. Pour le gaz, dans les transports, la santé… Tous les détails par ici.

- A tchao « Les Guignols de l’info » ! Canal + a décidé d’arrêter définitivement le faux JT de Canal +. Une émission satirique culte qui a fait les beaux jours de la chaîne cryptée. Mais qui n’était plus du goût de son nouveau patron, Vincent Bolloré.

- Réforme ferroviaire : grève à la SNCF, 13e ! Quatre TGV et deux Intercités sur cinq ainsi qu’un TER sur deux devraient circuler.

- Découverte : le jardin d’acclimatation, dans le bois de Boulogne (Paris, XVIe) a rouvert ses portes ce vendredi. Au menu : vingt nouveaux manèges, une nurserie, des food-trucks…