AUDIO. «Minute Papillon!»: Mais pourquoooiii Zizou ?, taxes américaines et coup de gueule contre Bloctel

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

-La grosse claque du jour : Zinédine Zidane va quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid. Parce que, notamment, il ne voit « plus clairement comment continuer à faire gagner » ses joueurs. Mais que fera-t-il, sachant qu’il a dit ne pas chercher d’autre équipe à entraîner ???

- A partir de minuit, les entreprises américaines souhaitant importer de l’acier et de l’aluminium européen, canadien et mexicain seront taxées davantag. La Commission européenne a promis de répliquer fissa.

- La Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Etat français à verser 6,5 millions d’euros à un homme resté handicapé après une interpellation, il y a quatorze ans en Seine-et-Marne. Une décision définitive, précise Le Parisien.

-Bloctel n’est pas en odeur de sainteté chez les internautes de 20 Minutes, tant le service anti-démarchage téléphonique est inefficace, à leurs yeux. Mais gare aux entreprises contrevenant à la loi : une proposition de loi pour relever l’amende à 300.000 euros a été déposée.

-Solidarité : le CHU de Montpellier va redistribuer aux Restos du cœur les aliments des plateaux-repas non touchés par les patients.