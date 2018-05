AUDIO. «Minute Papillon!»: Meurtre de Tom, une clope de trop, Loto du patrimoine

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

-Dans l’affaire du meurtre de Tom, 9 ans, dont le corps a été retrouvé lundi soir dans l’Aisne, le gardé à vue de 27 ans doit être présenté aujourd’hui à un juge. Il est le dernier à avoir vu la victime en vie.

-Des ennuis pour Vivastreet. Une information judiciaire a été ouverte contre X. Le site est soupçonné de proxénétisme aggravé. Une info 20 Minutes.

- Journée mondiale sans tabac : contrairement aux idées reçues, une seule clope par jour suffit à vous exposer à un risque cardiovasculaire. Pour vous sevrer, vous pourrez compter en septembre sur l’appli Smokitten. L’idée : moins on fume, plus on gagne de points pour reverdir une île déserte habitée par un petit chat.

- Le Loto du patrimoine sera tiré le 14 septembre. A la clef : 1,5 million d’euro à se partager et près de 20 millions qui serviront à sauvegarder des monuments en péril.

-L’affiche du jour à Roland-Garros : Del Potro-Benneteau. On croise les doigts pour le Français, dont c’est la tournée d’adieu.