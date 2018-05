AUDIO. «Minute Papillon!»: Assassiné, mais vivant, le MeToo des hommes et «Pokémon Switch»

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

- En Ukraine, le journaliste et écrivain russe Arkadi Babtchenko n’est pas mort. Il a simulé son assassinat pour mettre la main sur ceux qui voulaient le tuer.

- Violences faites aux femmes : la campagne télé Tuserasunhommemonfils invite les hommes à ne pas reproduire ces violences d’une génération à l’autre. Elle sera diffusée pendant tout le mois de juin sur TF1 et France Télévisions.

- Quatre mois après la grève inédite des personnels des maisons de retraite médicalisées, Agnès Buzyn a dévoilé ses mesures pour la prise en charge de la dépendance. Un plan très attendu par une profession épuisée par les dégradations de ses conditions de travail et des services aux personnes âgées.

- Malgré des échanges houleux et un renoncement phare sur la sortie du glyphosate, le projet de loi sur l’agriculture et l’alimentation a été voté.

- Jeux vidéo : quatre jeux Pokémon à destination de la Nintendo Switch sortiront d’ici fin 2019. Et il est déjà possible de télécharger Pokémon Quest sur l’eShop de Nintendo.