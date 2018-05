AUDIO. «Minute Papillon!»: Fusillade à Liège, le Millénaire évacué et remous dans le logement

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

-Le Millénaire, le plus grand campement de migrants de Paris, a été évacué ce matin. Notre journaliste était sur place. La fin d’un bras de fer entre la maire Anne Hidalgo et le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, qui se renvoyaient la responsabilité de la prise en charge des migrants.

-Tuerie à Liège : le parquet a confirmé s’orienter vers une enquête terroriste. Benjamin H. a bien crié « Allah Akhbar » lors de son attaque.

-Les députés commencent la discussion du projet de loi sur le logement, dit loi Elan. Or, la volonté de simplification du gouvernement pour augmenter et accélérer la construction de logements est loin de faire l’unanimité. On vous explique pourquoi.

-Partenaire historique de la Ligue de football professionnelle, Canal + a perdu hier les droits de retransmission de Ligue 1 pour 2020-2024. La fin de la chaîne cryptée ?

-Dans l’Aisne, garde à vue prolongée pour un homme de 27 ans. Il est entendu dans l’enquête sur la mort d’un enfant, retrouvé lundi soir, probablement violé.

Le chiffre du jour : 2,7 milliards d’euros par an, c’est ce que génère le trafic de drogue en France, a dévoilé l’Insee.