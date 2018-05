AUDIO. «Minute Papillon!»: Attaque terroriste à Liège, drame dans l'Aisne et Woerth en examen

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

-Ce matin, à Liège, en Belgique, un homme a tué deux policières et le passager d’une voiture. Il a pris une otage une femme avant d’être abattu par les forces de l’ordre. Une enquête pour terrorisme a été ouverte.

- Fini l’appli SAIP. Le gouvernement français a décidé de mettre fin à ce système qui relayait des messages en cas de danger majeur, comme des attentats. Il devrait être remplacé par les réseaux sociaux.

-Le corps sans vie et dénudé d’un enfant de 9 ans a été retrouvé lundi soir dans l’Aisne, quelques heures après sa disparition. Un homme de 27 ans est actuellement en garde à vue.

-Le feuilleton de l’affaire libyenne se poursuit. Eric Woerth vient d’être mis en examen pour complicité de financement illégal de la campagne présidentielle en 2007.

-Un million de Français ont arrêté de fumer en un an. Une baisse historique qui ravit François Bourdillon, car elle concerne principalement les catégories les plus défavorisées.