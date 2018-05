AUDIO. «Minute Papillon!»: Sortie du glyphosate, arrestation du fugitif radicalisé et Blanche Gardin conquiert les Molières

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

-Glyphosate : cette nuit, les députés, y compris de la majorité, ont rejeté des amendements qui visaient à graver dans la loi agriculture et alimentation la sortie de cet herbicide controversé.

- Brave heart : Mamoudou Gassama, ce migrant devenu un héros depuis qu’il a sauvé un garçonnet d’une chute mortelle le week-end dernier à Paris, devait recevoir ce matin son titre de séjour.

- Vingt-quatrième jour de grève à la SNCF et début au Sénat de l’examen du projet de réforme ferroviaire. Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes, demande à ce que la compagnie rembourse intégralement des abonnements TER en avril, puis à hauteur de 50 % en mai.

-Le détenu radicalisé qui s’était évadé le 16 mai lors de son arrivée à l’hôpital de Brest a été interpellé cette nuit en Espagne.

-Décès de Serge Dassault : l’industriel décédé lundi à 93 ans avait eu une carrière marquée par les déboires politiques. Il devait d’ailleurs être jugé la semaine prochaine en appel pour blanchiment de fraude fiscale.

-Notre chouchoute Blanche Gardin est devenue hier soir la première femme à être récompensée pour son humour aux Molières.